Ундер, Чалханоглу та Кo: Луческу оприлюднив склад збірної Туреччини на матч проти України

Наставник збірної Туреччини Мірча Луческу викликав 24-х футболістів для підготовки до поєдинку Ліги націй зі Швецією і товариського матчу з Україною.
Голкіпери: Гекхан Аккан (Різеспор), Серкан Киринтили (Коньяспор), Сінан Болат (Антверпен, Бельгія).
Захисники: Мехмет Зекі Челик (Лілль, Франція), Мерт Мюлдюр (Рапід, Австрія), Чаглар Сеюнджю (Лестер, Англія), Ертугрул Ерсой (Бурсаспор), Каан Айхан (Фортуна, Німеччина), Меріх Демірал (Аланьяспор), Сердар Азіз (Галатасарай), Хасан Алі Калдирим (Фенербахче), Омер Байрам (Галатасарай).
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Півзахисники: Дженгіз Ундер (Рома, Італія), Сердар Гюрлер (Уеска, Іспанія), Айтадж Кара (Бурсаспор), Ірфан Кахведжі (Істанбул), Махмут Текдемір (Істанбул), Огузхан Озьякуп (Бешикташ), Окай Йокушлу (Сельта, Іспанія), Таркан Сербест (Касимпаша), Хакан Чалханоглу (Мілан, Італія), Юнус Маллен (Вольфсбург, Німеччина).
Нападники: Дженк Тосун (Евертон, Англія), Енес Унал (Вальядолід, Іспанія).
Зазначимо, товариський матч Україна – Туреччина відбудеться 20 листопада. Нагадаємо, спаринг між національними командами перенесли із Дніпра в Анталію.
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Товариські матчі
Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018