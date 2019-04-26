Умтіті звернувся до керівництва Барселони з проханням не продавати його

Захисник Барселони Самуель Умтіті хоче залишитись на Камп Ноу.

Самуель Умтіті не має наміру покидати Барсу, повідомляє Football Espana.

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За інформацією видання, француз попросив керівництво клубу відхиляти усі трансферні пропозиції щодо себе.

Раніше різні ЗМІ заявляли, що боси каталонського клубу хочуть продати 25-річного захисника, щоб отримати кошти на нових гравців. Функціонери клубу оцінюють футболіста у 70-90 млн євро.

В поточному сезоні Ла Ліги Умтіті провів 12 матчів, в яких відзначився асистом.

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