Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті перехворів сумнозвісним COVID-19, але це навряд врятує його кар'єру в складі "блаугранас".

Центрбек може повернутися до командних тренувань після хвороби, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Умтіті захворів ще перед програним із ганьбою півфіналом ЛЧ проти Баварії (2:8). За цей час у Барселони встиг змінитися тренер. Новий керманич каталонців Рональд Куман не розраховує на Умтіті та готовий включити його в трансфер лідера Ліона Депая. Французький оборонець втратив місце в складі Барси через низку важких травм.

У сезоні 2019/20 Самюель Умтіті провів лише 18 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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