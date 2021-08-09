Уболівальники іспанської Барселони, схоже, не в захваті від поведінки оборонця Самюеля Умтіті.

Центрбек отримав порцію критики від фанатів під час Кубка Гампера, повідомляє Football Talk.

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Умтіті освистали під час презентації команди. Коли ж оборонець вийшов на фінальні 29 хвилин матчу проти Ювентуса, то кожен його дотик до м'яча супроводжувався незадоволеними вигуками. Вочевидь, публіка незадоволена небажанням Умтіті йти на поступки в перемовинах про відхід з Барси. Чемпіон світу так засмутився, що навіть не вийшов на нагородження "блаугранас" трофеєм.

До слова, поєдинок проти Юве завершився впевненою перемогою Барселони (3:0). Голами відзначилися Депай, Брейтвейт і Пуч.

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Barcelona fans booing Umtiti against Juventus (as well as reportedly Pjanic).



The high-earning fringe players really getting blamed for forcing Messi to leave.pic.twitter.com/bLlhzQjzfs — Sam Street (@samstreetwrites) August 8, 2021