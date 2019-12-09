toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РОСІЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Умтіті зацікавив Манчестер Сіті

18:15 492 Читать на русском
Умтіті зацікавив Манчестер Сіті
Самюель Умтіті / AFP

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" вивчають варіант із підписанням 26-річного француза, повідомляє L'Equipe.

Маліновський забив перший гол в Італії, бомба року на Камп Ноу, шок у дербі для Манчестер Сіті: топ-моменти євровікенду

Керманич Сіті Хосеп Гвардіола раніше запевнив, що не робитиме трансферів у січні. Проте, складна турнірна ситуація і проблеми з грою в обороні можуть змінити думку іспанського фахівця. Умтіті тоді серйозним підсиленням команди з Етіхада.

Щоправда, чемпіон світу продовжує боротися з частими травмами. У сезоні 2019/20 Самюель Умтіті провів лише 5 матчів за Барселону в усіх турнірах.

Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії

blog_ava
Дерліс Гонсалес може покинути Динамо за солідну суму
09:55
5958
Теги
Англія Трансфери Барселони Трансфери Манчестер Сіті Самюель Умтіті Самюель Умтіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
24
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук