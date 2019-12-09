Умтіті зацікавив Манчестер Сіті

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" вивчають варіант із підписанням 26-річного француза, повідомляє L'Equipe.

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Керманич Сіті Хосеп Гвардіола раніше запевнив, що не робитиме трансферів у січні. Проте, складна турнірна ситуація і проблеми з грою в обороні можуть змінити думку іспанського фахівця. Умтіті тоді серйозним підсиленням команди з Етіхада.

Щоправда, чемпіон світу продовжує боротися з частими травмами. У сезоні 2019/20 Самюель Умтіті провів лише 5 матчів за Барселону в усіх турнірах.

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