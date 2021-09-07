Представники Барселони один за одним йдуть на фінансові поступки заради клубу. На такий крок наважився і Самюель Умтіті.

Розуміючи фінансові проблеми "блаугранас", 27-річний француз погодився зменшити свою зарплатню, стверджує Marca.

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Цим кроком Умтіті, якого ще влітку керівництво хотіло позбутись, прагне підкреслити свою відданість клубу і бажання надалі одягати синьо-гранатову футболку. Раніше на фінансові жертви пішли Жерар Піке, Жорді Альба, Серхі Роберто і Серхіо Бускетс.

Нагадаємо, Самюель Умтіті виступає за Барселону з 2016 року. Цей сезон центрбек розпочав у статусі резервіста, адже Рональд Куман місце у стартовому складі переважно довіряє Гарсії і Піке.

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