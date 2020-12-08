Захисник Барселони Самюель Умтіті може допомогти своїй команді у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

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Центральний оборонець потрапив у заявку "блаугранас" вперше за останні півроку – 27-річний футболіст не грав з червня, а якщо точніше – 161 день. У минулому сезоні Умтіті взяв участь у 18 матчах у всіх клубних турнірах і отримав 6 жовтих карток.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною та Ювентусом відбудеться вже сьогодні, 8 грудня, о 22:00. Перша зустріч команд завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:0. Обидва колективи вже забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – Барселона, набравши 15 очок в 5 матчах, посідає у турнірній таблиці групи G першу сходинку, Ювентус з 12-ма пунктами – йде другим.

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