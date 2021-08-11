Центрбек Самюель Умтіті не горить бажанням покидати Камп Ноу до кінця трансферного вікна.

Чемпіон світу буде розглядати пропозиції лише від топ-клубів, інформує Mundo Deportivo.

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Умтіті переконаний, що перебуває в хорошій формі і нарешті готовий провести стабільний сезон без травм. Щоправда, фанати Барселони думають інакше. Під час спарингу проти Ювентуса (3:0) француза освистали за вперте небажання покидати клуб.

Додамо, що в минулому сезоні Умтіті провів усього 16 матчів, результативними діями не відзначався. Контракт захисника розрахований до літа 2023 року.

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