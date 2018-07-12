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Умтіті: Погба і Модріч – абсолютно різні гравці, але у них є одна схожість

19:18 144 Читать на русском
Умтіті: Погба і Модріч – абсолютно різні гравці, але у них є одна схожість
Самюель Умтіті / Фото з соцмереж

Захисник збірної Франції Самюель Умтіті порівняв свого партнера по національній команді Поля Погба з півзахисником Хорватії Лукою Модрічем.

Умтіті починає вивчати майбутнього суперника у фіналі чемпіонату світу-2018. 24-річний захисник виділив хорватського півзахисника Луку Модріча і порівняв його з Полем Погба, зазначивши, що в них є лише одна подібна риса.

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"Вони сильно відрізняються один від одного. Чесно кажучи, між ними немає нічого спільного. Але тим не менше вони обидва феноменальні і, мабуть, кращі гравці в світі на своїй позиції", – цитує Умтіті прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, 15 липня, збірні Франції та Хорватії проведуть фінальний матч ЧС-2018, початок о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
2
дн
:
22
год
:
19
хв
Хорватія
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