Умтіті не хоче покидати Барселону

Захисник Барселони Самуель Умтіті бажає залишитись у команді на наступний сезон.

Каталонський клуб всерйоз розглядає варіант з продажем 25-річного француза через його нестабільну форму і проблеми з коліном, передає Marca.

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Якщо Барселона підпише де Лігта з Аякса, то в команді буде п'ять центральних захисників у складі. Один з них має бути проданий, головним кандидатом є Умтіті.

Французький захисник, в свою чергу, кілька разів повідомив клубу, що не хоче йти, а його єдина мета – грати за Барселону в наступному сезоні.

Додається, що Умтіті разом з Яспером Сіллесеном, Нельсоном Семеду, Філіппе Коутінью і Малкомом головні претенденти на відхід з Барселони з цього літа.

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