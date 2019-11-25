Умтіті може повернутись в Ліон

Захисник Барселони Самюель Умтіті ностальгує за своїм рідним клубом і планує повернутись у Францію.

Французький захисник каталонської Барселони Самюель Умтіті не виключає свого повернення у Ліон. 26-річний футболіст висловив захоплення періодом адаптації в Барселоні і був вражений простотою і відношенням до себе зіркових одноклубників. Однак Самюеля не влаштовує та кількість ігрового часу, яку він отримує на футбольному полі. Зрештою, він готовий повернутись до рідного клубу і в якості тренера, адже багато чого вже навчився і продовжує мотати на вус.

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"Існує можливість мого повернення в Ліон у якості гравця або тренера. Я хотів би стати тренером. Я вчуся у тих, з ким працюю: роблю замітки на тренуваннях, дивлюся за тренерами, як вони проводять заняття. Що стосується адаптації в Барселоні, усе було здорово. Мене оточували топ-гравці, які виграли все, але при цьому я бачив скромних людей. Завдяки їм було дуже легко адаптуватися тут", – сказав Умтіті в інтерв’ю Team Orange Football.

Нагадаємо, вихованець Ліона Умтіті перейшов у Барселону в 2016 р. за 25 млн євро. У поточному сезоні захисник лише тричі виходив на поле в чемпіонаті Іспанії.

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