Умтіті може покинути Барселону вже взимку – на француза полюють англійські гранди

Захисник Барселони Самюель Умтіті близький до зміни клубу.

Барселона готова відпустити Самюеля Умтіті вже під час зимового трансферного вікна та відкрита для потенційних покупців, повідомляє Metro.

Барселона знайшла заміну Умтіті в складі фіналіста Кубка Лібертадорес

За інформацією видання, головними претендентами на 26-річного француза є Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Самюель перейшов у Барсу в 2016-му з Ліона за 25 млн євро. В поточному сезоні Прімери Умтіті провів лише 5 матчів через травми.

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