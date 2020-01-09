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Умтіті може покинути Барселону вже взимку – на француза полюють англійські гранди

14:40 629 Читать на русском
Умтіті може покинути Барселону вже взимку – на француза полюють англійські гранди
Самюель Умтіті / Фото ФК Барселона

Захисник Барселони Самюель Умтіті близький до зміни клубу.

Барселона готова відпустити Самюеля Умтіті вже під час зимового трансферного вікна та відкрита для потенційних покупців, повідомляє Metro.

Барселона знайшла заміну Умтіті в складі фіналіста Кубка Лібертадорес

За інформацією видання, головними претендентами на 26-річного француза є Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Самюель перейшов у Барсу в 2016-му з Ліона за 25 млн євро. В поточному сезоні Прімери Умтіті провів лише 5 матчів через травми.

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