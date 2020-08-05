Умтіті може перебратися під крило Фонсеки – Барселона запропонувала гравця Ромі

Захисник "синьо-гранатових" може продовжити кар'єру в Італії, перебравшись у Вічне місто.

У Барселоні не бачать місця для французького захисника в сезоні 2020/21 та хочуть віддати його хоча б у оренду, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Tele Radio Stereo.

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Каталонці вже запропонували Ромі орендувати Умтіті. Клуб Паулу Фонсеки втратив Кріса Смоллінга та зіткнувся з труднощами у підписанні Яна Вертонгена. Барселона хоче скористатися ситуацією, адже вважає Серію А оптимальним чемпіонатом для центрбека.

Сам 26-річний француз не горить бажанням залишати Камп Ноу – не так давно аналогічної позиції дотримувався і Артур, але це не вплинуло на рішення Барси продати бразильця в Ювентус.

Умтіті перейшов у Барселону в 2016 році з Ліона. У сезоні 2019/20 провів лише 18 поєдинків через постійні травми. Контракт чемпіона світу-2018 розрахований ще на 2 сезони.

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