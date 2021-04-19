Центрбек всерйоз зацікавив Зеніт, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Куман увійшов в елітний клуб тренерів Барселони

Барселона готова продати Умтіті, який не входить у плани тренерського штабу "блаугранас". Переїзд до Росії залежить від самого оборонця, який має ще кілька пропозицій з Європи. Наразі перемовини з клубами, зацікавленими в підписанні чемпіона світу, тривають. Зеніт і Барселона мають досвід співпраці – влітку 2019-го до Санкт-Петербурга за 40+5 млн євро перебрався Малком.

У нинішньому сезоні Самюель Умтіті сумарно провів на полі лише 668 хвилин (13 матчів).

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