Умтіті не хоче йти з каталонського клубу. Задля цього 28-річний француз готовий рівень своєї зарплати, повідомляє Diario Sport.

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За інформацією джерела, футболіст раніше вже повідомив про це президенту Барселони Жоану Лапорті. Однак до Різдва так і не було призначено жодної зустрічі з представниками Умтіті.

Раніше повідомлялося, що каталонці можуть розірвати контракт із захисником, якщо він відмовиться піти під час зимового трансферного вікна. 5 років тому Барса заплатила Ліону за Умтіті 25 млн євро, але той не став важливим гравцем на Камп Ноу.

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