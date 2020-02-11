Умтіті заснув, поки в його будинку працювала поліція – француз поводився дуже дивно

Захисник Барселони Самюель Умтіті здивував іспанських правоохоронців, які розслідують пограбування його будинку.

26-річний француз став жертвою пограбування 14 вересня минулого року, коли Барселона приймала на Камп Ноу Валенсію. Умтіті не грав через травму, але приїхав на стадіон, щоб підтримати команду. Водночас, у його будинок проникнули невідомі, винісши чимало цінних речей. Після цього розпочинається найцікавіше.

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Наступного дня до футболіста навідалась слідча група, щоб взяти відбитки пальців потенційних злочинців. Сам Умтіті навіть не підвівся з дивану, тримаючи у руках джойстик, але дав добро на обшук. Здивування поліцейських було ще більшим, коли у розпал роботи вони помітили, що Самюель міцно спить. Француза довелось розбудити, і він весело промовив: "Яка ж гарна у мене була сієста!".

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Розслідування продовжується й досі, проте Умтіті, схоже, переймається не сильно. Відеоігри та хороший сон – понад усе. Додамо, що француз ніяк не може повернути колишню форму через проблеми з коліном. Барса може продати його вже наступного літа.

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