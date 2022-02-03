"У мене були й інші пропозиції. Але усі – лише на рівні розмов. Конкретну пропозицію про співпрацю отримав саме від Вереса. Було дуже приємно дізнатися, що головний тренер рівнян особисто зацікавлений бачити мене у своїй команді. Спробую принести якомога більше користі Вересу на футбольному полі.

Верес підписав захисника Динамо

Дотепер знав про Верес те, що це дуже медійний клуб. Насамперед завдяки Дмитру Поворознюку і його проєкту.

Був особисто знайомий із головний тренером команди – Юрієм Миколайовичем Віртом. Також – із деякими футболістами. З Артемом Данилюком ми перетиналися у юнацькій збірній України, з Ігорем Гуком – у Динамо U-19.

У новій команді мене зустріли дуже привітно. Радий опинитися у хорошому колективі", – цитує Ауссі сайт Вереса.

Динамо відпустило Алан у Верес на правах оренди, контракт розрахований на 1,5 року.

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