"Улюблений гравець в історії Вест Хема – Паоло Ді Каніо", – Ярмоленко дав експрес-інтерв'ю клубній прес-службі

Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів клубним журналістам про речі, які йому подобаються.

Яка твоя улюблена їжа?

Борщ – це українська страва. Це як суп в Англії.

Що дивлюся по телевізору?

Я полюбляю комедійні телепередачі.

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Яку музику слухаю?

Справді, я слухаю все. Сьогодні це може бути поп, завтра – хіп-хоп.

Fortnite чи FIFA?

Для мене – FIFA. Я пробував грати у Fortnite, але ця гра не для мене.

Фото, яке значить багато для тебе?

Ось це (показує фото синів. – прим. Футбол24). Це справді дуже важлива фотографія для мене.

Улюблений гравець в історії Вест Хема?

Думаю, що це Паоло Ді Каніо.

Моя найкраща характеристика?

Посмішка. Я посміхаюся скрізь і завжди.

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Мій топ-5 гравців?

Роналдінью, Зеєдорф, звісно, це Шевченко, Тимощук та український голкіпер Шовковський.