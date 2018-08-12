"Улюблений гравець в історії Вест Хема – Паоло Ді Каніо", – Ярмоленко дав експрес-інтерв'ю клубній прес-службі

Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів клубним журналістам про речі, які йому подобаються.
Яка твоя улюблена їжа?
Борщ – це українська страва. Це як суп в Англії.
Що дивлюся по телевізору?
Я полюбляю комедійні телепередачі.
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Яку музику слухаю?
Справді, я слухаю все. Сьогодні це може бути поп, завтра – хіп-хоп.
Fortnite чи FIFA?
Для мене – FIFA. Я пробував грати у Fortnite, але ця гра не для мене.
Фото, яке значить багато для тебе?
Ось це (показує фото синів. – прим. Футбол24). Це справді дуже важлива фотографія для мене.
Улюблений гравець в історії Вест Хема?
Думаю, що це Паоло Ді Каніо.
Моя найкраща характеристика?
Посмішка. Я посміхаюся скрізь і завжди.
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Мій топ-5 гравців?
Роналдінью, Зеєдорф, звісно, це Шевченко, Тимощук та український голкіпер Шовковський.