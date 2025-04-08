Нападник Вест Хема Джаррод Боуен може влітку перебратися в Ліверпуль.

Боуен (по центру) з партнерами по Вест Хему / John Walton/PA Images via Getty Images

Після кризи в атаці, зумовленої низькою результативністю Діогу Жоти та Дарвіна Нуньєса в поточному сезоні, Ліверпуль планує підсилитись на трансферному ринку.

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Одним з головних кандидатів на переїзд на Енфілд став Джаррод Боуен з Вест Хема, повідомляє журналіст Мік Браун з Football Insider.

28-річний англієць, який встиг пограти з Андрієм Ярмоленком, може стати альтернативою Александру Ісаку, за якого Ньюкасл вимагає космічні 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додамо, що у 2023 році гол Боуена в фіналі Ліги конференцій проти Фіорентини (2:1) приніс "молоткам" перший великий трофей з 1980 року. Екс-наставник Ліверпуля Юрген Клопп неодноразово називав Джаррода своїм улюбленим гравцем з усіх футболістів команд суперників.

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