Пол Гаскойн – одна з найбільш знакових фігур англійського футболу. Зірковий хавбек був неймовірно талановитим, але характер та шкідливі звички не дали йому досягнути висот.

Уже з народження зірки готували малюку неординарну долю. Його батьки дуже любили "бітлів", тому ім'я хлопчику обирали, орієнтуючись на кумирів. Між Маккартні та Ленноном мати Керол обрала першого, тому хлопець отримав ім'я Пол.

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Дитинство Гаскойна було не з легких та казкових. Мати прибирала у перукарні за 1,5 фунта стерлінгів на тиждень, а тато всі сили залишав на будівництві. Згодом у пари народилися ще діти, тому Керол довелося працювати одразу на декількох роботах.

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Ми не голодували, але й не страждали від надмірностей. Усі четверо дітей ходили у ванну разом і там прали свій одяг. У кожного з нас був лише один комплект одягу, тому мама потім півночі сушила та гладила його, а вранці ми одягалися в чисте, – колись пригадає Пол.

Футбольний м'яч став найкращим другом Пола, як тільки він навчився ходити, тобто з 9 місяців. Йоганн Кройф одразу став кумиром хлопця, а гул трибун "Сент-Джеймс Парку" змушував мріяти про Ньюкасл.

Як тільки Полу стукнуло 12, скаути різних клубів почали облогу будинку Гаскойнів. Пол був впертим – він хотів лише в Ньюкасл. Коли скаути "сорок" таки прийшли, Гаскойн-старший, відкривши двері, одразу запитав: "Ну і де ви, чорт забирай, так довго були?".

Прогрес Пола в академії Ньюкасла був прекрасним, і вже у 16 років він підписав з клубом перший професійний контракт. Його поставили грати за дубль, а зарплата склала 25 фунтів стерлінгів на тиждень. Тут вже він отримав своє прізвисько – наставник "молодіжки" назвав його Газзою.

Всього лиш рік потрібен був таланту, щоб стати лідером дубля, дебютувати за головну команду та здобути з дублем Кубок Англії. Перед 18-річчям Полу запропонували новий контракт із зарплатою 120 фунтів на тиждень. Гаскойн поставив підпис без роздумів – його мрія здійснилася.

Втім, амбітний хавбек провів на "Сент-Джеймс Парк" не так багато часу. Він швидко став одним з лідерів та завоював місце у складі "молодіжки" збірної Англії, але цього Гаскойну було мало – хотілося трофеїв. Із Ньюкаслом, який міг розраховувати лише на середину таблиці, медалі не приміряєш.

За Полом полювали Террі Венейблс з Тоттенхема та Алекс Фергюссон з Манчестер Юнайтед. Гаскойн повідомив Фергі, що їде відпочивати, а сам тим часом провів зустріч з босами "шпор" та підписав контракт. Цієї образи сер Алекс не пробачить йому ніколи.

Адаптація на "Уайт Харт Лейн" пройшла надто добре – вдалі матчі Газза святкував шумними гуляннями та морем алкоголю. Босам клубу не подобалася така поведінка лідера, але Пол приносив на полі надто багато користі, тому розривати контракт з ним ніхто не збирався.

Головний тренер "Трьох левів" Боббі Робсон закрив очі на гуляння Пола та викликав його в національну команду на ЧС-1990. Гаскойн відіграв усі матчі без замін, особливо не виділяючись. У перерві між матчами він собі не зраджував та регулярно порушував режим. Робсон терпів – команді не потрібні скандали. Англія дійшла до півфіналу, де в серії пенальті програла ФРН. Гаскойн від розпачу розплакався просто на полі, що розчулило фанатів та зробило його національним героєм.

Зіграти за збірну Полу доведеться через 6 років на домашньому Євро. Доля Англії була такою самою – програш Німеччині у півфіналі. Більше Газза футболку збірної не одягав.

Перемога Тоттенхема у Кубку Англії стала для Пола трагедією. Фантастичний матч в 1/2 фіналу проти Арсенала перекреслила важка травма коліна у фіналі. За врученням кубка "шпорам" Пол спостерігав по телевізору в лікарні. На футбольне поле він не міг вийти цілих півтора року.

Перемога в Кубку не покрила фінансових проблем "шпор" – клуб почав розпродувати лідерів. Гаскойн став ціллю Лаціо. Римляни проявили неймовірну витримку, почекавши, поки футболіст залікує травму. Після довгого перебування поза полем Гаскойн поїхав підкорювати Італію.

Темперамент і витівки Гаскойна сподобалися тіфозі – трибуни обожнювали зіркового британця. На жаль, казка була не надто довгою. Після двох непоганих сезонів на одному з тренувань Гаскойн пішов у підкат проти Алессандро Нести й зламав ногу. Жорсткий Зденек Земан, який очолив "орлів", не збирався терпіти травмованого пияка – Гаскойну довелося прийняти пропозицію Рейнджерс з Глазго.

У Шотландії справи пішли добре: чемпіонство, перемога в Кубку, Ліга чемпіонів. Газза став беззаперечним лідером на полі, але поза ним футболіст переживав драму. Невдалий шлюб сильно вдарив по його душі, і окрім алкоголю зірка підсів на антидепресанти. Нічого хорошого такий "дует" принести не міг.

Повернення в Англію ситуацію не покращило. Мідлсбро мав стати новою сторінкою життя, тому Пол ліг у клініку та на якийсь час зав'язав з випивкою. Вдалий сезон завершився святкуванням – стримати себе Полу не вдалося.

Реанімувати кар'єру зірки намагався Евертон, але постійні гуляння та п'янки зробили Пола лише блідою тінню того, кого обожнювали трибуни й заради кого партнери були готові вмерти на полі. Після короткого періоду в Бернлі Гаскойн вирішив спробувати себе у ролі граючого тренера китайського Гансу Тіанма. Захвату ця історія не викликала ні в кого.

У 2004 році Гаскойн повернувся на Туманний Альбіон та прийняв пропозицію Бостон Юнайтед із Лінкольнширу. Декілька матчів – і він прийняв рішення завершити кар'єру. Спосіб життя дав про себе знати, тому йому не залишилося нічого, окрім як написати свою скандальну автобіографію. Вона одразу стала бестселером та здобула нагороду "Найкраща спортивна книжка року". З часом Гаскойн таки поборов свою алкогольну залежність, але фантомний біль через втрачені можливості залишиться з ним на все життя.