Ультрас Шахтаря готові вийти на протест через справи Стерненка та російського терориста Лягіна

Ультрас донецького Шахтаря обурені діями суду в справах українського активіста Сергія Стерненка та колаборанта Романа Лягіна.

"Ми, ультрас донецького футбольного клубу Шахтар, уважно стежимо за суспільно-політичним життям в Україні. Та з подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розвертають політику країни в протилежний бік, у порівнянні з курсом, що був відвойований народом на Євромайдані та у війні з Росією.

Неабияку стурбованість викликає тиск з боку влади на громадсько активних українців, та політика потурання вимогам російського агресора у переговорному процесі з імовірною подальшою легалізацією російських окупаційних структур. У цьому контексті особливу увагу ми приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які активно і системно протистоять проросійським силам.

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Однією з таких є справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка. На нього було скоєно аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході заходів самооборони завдав також кілька поранень нападникам. Один із них загинув. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке, коли тебе атакують біля власної оселі. Ми, як ніхто інші, знаємо, що таке самооборона при нападі на тебе.

Іншою маркерною справою, за якою ми стежимо, є справа російського терориста та колаборанта Романа Лягіна. Він – один із очільників і провідників російської окупації Донецької та Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, а, по суті, саботується. Існує ймовірність, що Лягін не отримає покарання, на яке заслуговує і гірше того – вийде на свободу.

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Ми розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна – як потурання антиукраїнським силам. Адже, залежно від того, як будуть розвиватись події у справах Стерненка та Лягіна, так розвиватимуться й інші такі справи. Знаємо, що потурання антиукраїнським силам спричиняє війну, яка знищує міста та призводить до катастрофи. Вдруге ми переїжджати не збираємось.

Якщо антиукраїнські сили й надалі продовжуватимуть таку діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти задля порятунку України! Звертаємось до всіх фанатських рухів України із закликом уважно стежити як за суспільно-політичними подіями загалом, так і конкретно за цими двома маркерними справами зокрема.

І наостанок:

1. Ні легалізації російських окупантів.

2. Українці мають право на самозахист.

3. Російські терористи мають сидіти в тюрмах.

4. Донбас – це Україна!

Ультрас Шахтар Донецьк!", – йдеться у заяві на офіційній сторінці ультрас "гірників" у Facebook.

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