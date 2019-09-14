Ультрас ПСЖ зробили суворе попередження Неймару

Вболівальники парижан і досі не пробачили бразильцеві його прагнення повернутися в Барселону.

"У суто футбольному сенсі Неймар є одним з найвеличніших гравців свого покоління, але це далеко не найважливіше для нас сьогодні. Ми звинувачуємо його в тому, що він кілька разів нешанобливо поставився до нашого клубу.

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Він намагався всіма способами перебратися в Барселону, в стан одного з наших основних європейських суперників, залишивши своє оточення говорити замість нього... За винятком тих випадків, коли йшлося про обговорення його найкращих спогадів!

Тепер, коли гравець не зробив публічної заяви, не кажучи вже про вибачення, він скоро повернеться на поле нашого Парк де Пренс. Ми більш ніж скептично ставимося до того, що Неймар проведе ще один сезон в нашій футболці.

Угрупування Virage Auteuil, в якому зібрані найбільш лояльні прихильники клубу, зобов'язане показати, що дії Неймара не можуть залишитися без наслідків. Тому ми запрошуємо всіх паризьких фанатів, які в той чи інший момент відчули себе скривдженими, показати Неймарові, що він більше не має права робити помилки і що його шлях спокути буде довгим... дуже довгим", – йдеться в заяві фанатів, яку наводить Goal.

Нагадаємо, опальний бразилець сьогодні може вперше зіграти за ПСЖ у сезоні 2019/20: чемпіони Франції прийматимуть Страсбур.

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