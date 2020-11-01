Як відомо, у матчі 8-го туру чемпіонату України Минай на власному полі не зміг здолати Рух і розписав з львівською командою безгольову нічию.

Битва аутсайдерів у відеоогляді матчу Минай – Рух

Частина уболівальників господарів, не дивлячись на карантинні обмеження, викликані пандемією коронавірусу, змогла пробратися на територію стадіону, повідомляє видання UA-Football. Однак після закінчення поєдинку футболісти закарпатської команди проігнорували фанатів, пройшовши повз них. Подібна поведінка викликала обурення у відданих ультрас і вони не забарились з офіційною заявою:

"Незважаючи на карантинні обмеження, частині фанатів все ж вдалося проникнути на територію стадіону, щоб підтримати pідний клуб у домашньому матчі проти ФК Рух. Але гравці ФК Минай напевно не оцінили вірність своїх вболівальників, бо після фінального свистка ніхто навіть не підійшов до кутка стадіону, в якому знаходилися вболівальники. Варто зазначити, що це не перший раз! Навіть гравці дублю масово ігнорують вболівальників після матчу. Відтак ми оголошуємо страйк та припиняємо відвідини уcix матчів клубу! На всіх рівнях! Допоки гравці не змінять своє відношення до вболівальників!".

Нагадаємо, нічия принесла закарпатцям 6 очок і дванадцяту сходинку турнірної таблиці. Команда Василя Кобіна у поточному сезоні УПЛ здобула лише одну перемогу та три нічиї. Також в пасиві Миная три поразки.

Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні