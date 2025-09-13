Ультрас Мілана оголосили про продовження протесту проти керівництва клубу. Як зазначає Football Italia, фанатське угруповання підтвердило, що не підтримуватиме команду під час найближчого домашнього матчу проти Болоньї та не вирушить на виїзний поєдинок із Ювентусом у жовтні. Це вже п’ятий рік поспіль, коли міланські ультрас бойкотують поїздку до Турина.

В соцмережах фанати пояснили свою позицію: "Жодних новин щодо ганебної системи продажу квитків з обов’язковою реєстрацією на сайті Ювентуса. Тому вже п’ятий рік поспіль ми бойкотуємо виїзд до Турина".

Протест продовжиться й на Сан-Сіро. "На жаль, ситуація залишається такою ж, як у перших двох матчах на домашньому стадіоні. Якщо щось і змінилося, то тільки в гірший бік. Тому з великим жалем і розчаруванням повідомляємо: змін у нашій поведінці не буде", – йдеться у заяві.

Важливо, що протест ультрас не пов’язаний із результатами команди. Причини глибші – керівництво клубу заборонило частині фанатів купувати квитки й абонементи на сектор Secondo anello blu, який традиційно був територією міланських ультрас. Також на стадіоні заборонили вносити частину банерів.

До того ж останні місяці в Італії тривають розслідування щодо можливих зв’язків деяких угруповань ультрас Мілана й Інтера з мафією. Це ще більше загострило ситуацію між фанатами та клубами.

Таким чином, мовчазний протест на трибунах та бойкот виїздів триває, а протистояння між ультрас та керівництвом Мілана тільки набирає обертів.

