Ультрас Маріуполя помер у лікарні після отримання важкого поранення у війні на Донбасі – йому було лише 19

У лікарні в результаті отримання важкого поранення помер 19-річний фанат Маріуполя Микола Волков, який пішов на фронт в статусі добровольця.

Сьогодні, 15 квітня, о 08:00 не стало юного ультрас Маріуполя Миколи Волкова, відомого як "друг Смурфік", передає Главком.

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10 квітня під час зіткнення із ворогом в околицях рідного міста він отримав поранення в голову. Ще по дорозі до лікарні імені Мечникова лікарі двічі витягували хлопця з того світу, потім він понад 4 доби пролежав у комі. Близько опівночі з 14 на 15 квітня Миколі стало погано, його серце зупинилось. Лікарям вдалось його запустити, але вранці 19-річний юнак помер.

Микола Волков почав допомагати українським військовим ще з самого початку російської агресії в 2014 році. У сезоні 2017/18 оформив "золотий сезон" (був присутній на усіх поєдинках своєї команди), а коли виповнилось 18, подався на фронт у статусі добровольця.

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