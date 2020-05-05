Ультрас Карпат заявили про готовність взяти участь у протестах на підтримку Стерненка

Ультрас Карпат вслід за колегами з Динамо і Шахтаря оголосили про підтримку громадського активіста Сергія Стерненка.

"У зв'язку з останніми подіями у справі учасника Революції Гідності та відомого громадського активіста Сергія Стерненка ми, ультрас ФК Карпати Львів, хочемо висловити йому свою підтримку та заявити про готовність взяти участь в акціях протесту у разі подальшого свавілля певних посадових осіб, що хочуть висунути йому звинувачення в тяжкому злочині.

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Усе почалось із замовлених антиукраїнськими і кримінальними елементами озброєних замахів на Сергія через його активну громадянську позицію. На життя активіста злочинці зазіхали тричі, а під час останнього Сергій, обороняючись від двох осіб, поранив одного із нападників, внаслідок чого той помер, інший в той час утік.

А далі відповідні органи, ймовірно, з подачі самих замовників не висували комусь звинувачень до теперішнього моменту. Зараз Сергія хочуть звинуватити в умисному вбивстві. Якщо такий прецедент відбудеться, то це свідчитиме про замовний характер справи і порушення прав громадянина на захист свого життя і здоров'я. В такому разі ми готові до активних дій на підтримку Сергія Стерненка.

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Не допустимо порушення права українців на самозахист і реваншу ворогів України! Закликаємо інші фанатські рухи та громадські організації проявити солідарність та висловити свою підтримку! Наступним може бути кожен із нас!" – йдеться у офіційній заяві ультрас Карпат у Facebook.

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