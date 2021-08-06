Трансфер Ромелу Лукаку в Челсі може вирішити фінансові проблеми Інтера, але натомість створить інші.

Активні фанати "нерадзуррі" нагадали босам клубу, що Ашраф Хакімі мав стати єдиним лідером, який покинув клуб. "Остерігайтеся... Обіцянки повинні бути виконані", – йшлося на банері, вивішеному ультрас.

Індзагі розлютився на власників Інтера через ймовірний продаж Лукаку – трансфер може спровокувати бунт

Пізніше також був опублікований відкритий лист: "Будь-який вид трансферної діяльності тепер повинен, як було погоджено, покращувати склад. Заробляння грошей без адекватних інвестицій неприйнятне. Це стосується для будь-якого гравця.

Ми не дозволимо ставитися до всіх, як до дурнів, і будемо діяти зважаючи на те, що нам сказали в кінці сезону. Ми не думаємо, що тут потрібно іще щось говорити".

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині