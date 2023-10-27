Ультрас Інтера планують роздати вболівальникам 30 тисяч свистків на трибунах Сан-Сіро. Вони хочуть зустріти гучним свистом кожен дотик Лукаку до м'яча, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Форвард в минулому сезоні дійшов з Інтером до фіналу Ліги чемпіонів, а перед тим провів ще два потужні роки за клуб. Однак влітку Ромелу "зрадив Інтер" переговорами з Ювентусом.

Лукаку зараз виступає за Рому на правах оренди з Челсі. Бельгієць набрав хорошу форму і з середини вересня забив 12 голів у матчах за збірну та "вовків".

Матч Інтер – Рома відбудеться 29 жовтня. Старт о 19:00 за київським часом.