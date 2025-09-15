Фанати Динамо поспілкувалися зі скандальним новачком команди Владиславом Бленуце, повідомляє Главком з посиланням на власні джерела.

Лідер Динамо відреагував на вату та образливий банер в бік скандального новачка: "Це зрозуміла позиція вболівальників"

"Зустріч відбулася сьогодні близько 16:00 в Шевченківському районі Києва. Ультрас Динамо, які боронять Україну від ворога, випадково помітили Бленуце і підійшли до нього, щоб поспілкуватися. Йому висловили все, що про нього думають. Він не зміг аргументовано відповісти на жодне поставлене запитання.

Щодо Соловйова. Він почав щось розповідати, що там було не про Україну, а про Молдову. Але нормально відповісти на запитання Владислав не зміг. Фанати почали розповідати Бленуце, що їхні побратими загинули на війні.

Також його запитали про репост виступу Путіна, який зробила його дружина. Румун відповів: "Та там щось про дітей було".

Ми йому пояснили, що Путін вбиває наших дітей також, а він тут щось розповідає. Цікаво, що одна жінка, яка стала випадковим свідком розмови, також почала сварити Бленуце та вимагати від нього, щоб він покинув Україну. Він не розуміє, що зробив. Він не визнає своєї провини", – повідомило джерело.

Нагадаємо, що Владислав Бленуце встиг дебютувати за Динамо у грі проти Оболоні (2:2). Румуна зустріли свистом та негативним банером, а лаву запасних киян закидали ватою.

Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва