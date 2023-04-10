Фанати київського клубу хочуть віддячити герою за його подвиг у війні проти Росії.

Денис Рачінський загинув, захищаючи нашу землю від загарбників понад рік тому. Його поховали на Алеї Героїв Лісового кладовища у Києві. Ультрас Динамо закликають, щоб вулицю Комбінатну перейменували на честь загиблого героя.

Загинув відомий фанат Карпат

"Раніше ми вже просували цю ідею через всі можливі канали зв'язку, але не досягли успіху через те, що збір підписів розпочався тільки після закінчення офіційного голосування", – розповів друг загиблого воїна Футбол24.

Ми закликаємо всіх підтримати ініціативу ультрас Динамо та вшанувати пам'ять героя. ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ПЕРЕЙДІТЬ НА ЛІНК: "КИЇВ ЦИФРОВИЙ"

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