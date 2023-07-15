У бою з ворогом 12 липня загинув давній уболівальник Динамо Микола Кузнецов, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Екс-хавбек Карпат загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Відданого поціновувача гри "біло-синіх" знали у фанатських колах за позивним "Кузя". Кузнецов у минулому був представником колективу "Солянка БС" та брав активну участь у житті динамівської трибуни.

Микола боронив нашу державу від московських окупантів у складі 3 ОШБр. Загинув він під час виконання бойового завдання.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну