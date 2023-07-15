Ультрас Динамо загинув у бою під Бахмутом
15 липня 09:28 - Читать на русском
Чергова трагічна звістка спіткала українське фанатське середовище.
У бою з ворогом 12 липня загинув давній уболівальник Динамо Микола Кузнецов, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Відданого поціновувача гри "біло-синіх" знали у фанатських колах за позивним "Кузя". Кузнецов у минулому був представником колективу "Солянка БС" та брав активну участь у житті динамівської трибуни.
Микола боронив нашу державу від московських окупантів у складі 3 ОШБр. Загинув він під час виконання бойового завдання.
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