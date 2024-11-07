У війні з Росією загинув відданий вболівальник Динамо Данііл "Берсерк" Ляшкевич, повідомляє прес-служба об'єднання ультрас київського Динамо WBC.

Ультрас Динамо загинув на війні з Росією – він був лауреатом премії імені Олеся Гончара і "пробив" 2 золотих сезони

Ляшкевич був бійцем третьої окремої штурмової бригади і загинув під час виконання бойового завдання. До слова, "Берсерк" брав участь у боях з 2014 року.

"Це неабияка втрата для української нації й всієї "біло-синьої" родини. Щире співчуття родичам і близьким героя, пам'ять про подвиг кращих синів Батьківщини житиме вічно", – йдеться у повідомленні WBC.

Разом із Даніілом загинула його дівчина, бойова медикиня Валентина Нагорна, більше відома під позивним "Валькірія".

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