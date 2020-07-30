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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Ультрас Динамо vs Луческу: Уляна Супрун стала на бік фанатів "біло-синіх"

14:20 - Читать на русском
Ультрас Динамо vs Луческу: Уляна Супрун стала на бік фанатів "біло-синіх"
Ультрас Динамо vs Луческу: Уляна Супрун стала на бік фанатів "біло-синіх"

Екс-очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун відреагувала на публічне протистояння керівництва київського Динамо та активних уболівальників "біло-синіх" через неоднозначне призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера команди.

"Сьогодні ці самі люди (ультрас – Футбол 24) потребують нашої підтримки та солідарності. Цього разу може виглядати, що йдеться про спорт чи якісь клубні політики. Але насправді йдеться про досі існуючу постійну загрозу для України – олігархів та їхній контроль за різними сферами нашого життя.

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Українському суспільству пора публічно обирати сторону у кожному подібному протистоянні, яке стосується цінностей. І активно підтримувати тих, хто має сміливість протистояти силам темряви. Український фанатський рух має рідкісну і таку цінну спроможність вголос називати речі своїми іменами. Давайте не кидати їх сам на сам з олігархами та їхніми слугами, як вони свого часу не кинули нас сам на сам з режимом Януковича", – написала політик на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної спільноти, а сам фахівець через різкі випади на свою адресу з боку фанатів навіть хотів покинути клуб.

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Теги
Динамо Динамо Григорій Суркіс Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу
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