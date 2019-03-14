Динамо – Челсі: ультрас киян влаштували модульне шоу на підтримку полонених українських моряків

Фанати Динамо влаштували перформанс перед початком матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Ультрас киян зобразили за допомогою модулів прапор Військово-Морських Сил України.

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

До слова, станом на 10 хвилину зустрічі Динамо вже поступається Челсі. На 5-й хвилині зустрічі забити зміг Олів'є Жиру після розіграшу кутового. Дана акція спрямована на підтримку українських моряків, які були захоплені Росією в Азовському морі та перебувають у полоні.