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Динамо – Челсі: ультрас киян влаштували модульне шоу на підтримку полонених українських моряків

20:11 521 Читать на русском
Динамо – Челсі: ультрас киян влаштували модульне шоу на підтримку полонених українських моряків
Ультрас Динамо / WBC

Фанати Динамо влаштували перформанс перед початком матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Ультрас киян зобразили за допомогою модулів прапор Військово-Морських Сил України.

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

До слова, станом на 10 хвилину зустрічі Динамо вже поступається Челсі. На 5-й хвилині зустрічі забити зміг Олів'є Жиру після розіграшу кутового. Дана акція спрямована на підтримку українських моряків, які були захоплені Росією в Азовському морі та перебувають у полоні.

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Челсі ультрас
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