Прихильники київського клубу продовжують висловлювати своє незадоволення політикою Динамо, зокрема її власниками та акціонерами.

Під час поєдинку 15-го туру Прем'єр-ліги між Динамо та Десною ультрас "біло-синіх" вивісили банер з політичним підтекстом у своєму секторі.

Динамо – Брюгге: ультрас киян вивісили банери проти Луческу та Суркісів

"Медведчук – на вихід, Г. Суркісу приготуватися", – йшлося на банері. Найімовірніше, напис стосується санкцій, які РНБО та Володимир Зеленський ввели проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Зауважимо, Григорій Суркіс та Віктор Медведчук є давніми друзями та нардепами проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". За неофіційною інформацією, кум Путіна теж є акціонером Динамо.

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