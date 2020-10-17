Як відомо, сьогодні київське Динамо на виїзді проведе матч 6-го туру чемпіонату України проти львівського Руха, а вже за три дні, 20 жовтня, стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів – підопічні Луческу у першому турі прийматимуть на НСК Олімпійський туринський Ювентус.

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Telegram-канал Динамо Київ Inside повідомив про можливий зрив одного з вищезгаданих поєдинків.

"З достовірних джерел у правоохоронних органах нам стало відомо, що лідерами угрупування ультрас WBC було прийнято рішення сьогодні на 14-й хвилині поєдинку зірвати матч УПЛ Рух – Динамо за допомогою піротехніки і вибігання на футбольне поле. При цьому у групі є чітке усвідомлення того, що за такі дії Динамо негайно отримає технічні 0:3 від КДК УАФ. Однак, якщо провокацію не вдасться створити у Львові, то подібне планується у вівторок на матчі з Ювентусом.

Мало того, заздалегідь просимо вибачення у президента одного клубу. Усередині силової системи існують вагомі підозри про його максимальне сприяння цьому процесу. Це і його шанс на технічну перемогу, враховуючи, як різко погіршали взаємини з президентом Динамо. Сподіваємося, це неправда", – зазначає Telegram-канал.

Нагадаємо, Динамо після 5-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, маючи у своєму активі 11 очок, Рух з двома пунктами – передостанній.

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