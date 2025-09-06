Ультрас Динамо передали жорстокий меседж скандальному новачку, "розстрілявши" його (ВІДЕО)
Новачок Динамо Владиславу Бленуце вкрай розгнівав активну частину уболівальників "біло-синіх".
Не встиг Бленуце приєднатись до Динамо, як уже потрапив у скандал. На сторінці у Tiktok у нього знайшли репости відео із російським пропагандистом Владіміром Соловйовим про владу Молдови, де народився гравець. А дружина новачка Динамо раніше поширювала відео з кремлівським диктатором Путіним.
Скандальний новачок Динамо перепросив за репости Соловйова і росіян: "Я не знав цих людей і не підтримую РФ"
Після розголосу Динамо виступило з офіційною заявою, а Бленуце довелось публічно заявляти, що він підтримує Україну, а Росія є країною агресором. Однак, ці спроби перевзутись не переконали найрадикальнішу частину вболівальників Динамо – ультрас, більша частина з яких воює проти Росії.
У відео з Telegram-каналу WBC | Ультрас Динамо фотографію Бленуце повісили замість мішені та відточували точність пострілів зі зброї. "Ваші вибачення до одного місця, цьому чорту в Києві життя не буде…", – йдеться у дописі.
Новачок Динамо виявився любителем "руского міра" – репостив Соловйова та хотів перейти в клуб з РФ