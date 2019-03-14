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Ультрас Динамо: Корупція в армії та поліції вбиває захисників України

21:22 349 Читать на русском
Ультрас Динамо: Корупція в армії та поліції вбиває захисників України
Ультрас київського клубу / WBC

Фанати "біло-синіх" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі вивісили банери на підтримку українських моряків.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Відомий журналіст Роман Бебех опублікував фотографію банерів вболівальників киян на матчі з Челсі. Зокрема, ультрас Динамо на полотні написали: "Непоборні ті полки, де звитяжні вояки" та "Корупція в армії та поліції вбиває захисників України".

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Окрім цього, на початку матчу проти Челсі вболівальники Динамо влаштували модульне шоу, підтримавши Військово-Морські Сили України.

Динамо – Челсі – відео голів

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Челсі ультрас
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