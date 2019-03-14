Ультрас Динамо: Корупція в армії та поліції вбиває захисників України

Фанати "біло-синіх" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі вивісили банери на підтримку українських моряків.

Відомий журналіст Роман Бебех опублікував фотографію банерів вболівальників киян на матчі з Челсі. Зокрема, ультрас Динамо на полотні написали: "Непоборні ті полки, де звитяжні вояки" та "Корупція в армії та поліції вбиває захисників України".

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Окрім цього, на початку матчу проти Челсі вболівальники Динамо влаштували модульне шоу, підтримавши Військово-Морські Сили України.

Динамо – Челсі – відео голів