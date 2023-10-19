Ультрас Динамо допомогли Сидорчуку змінити думку про Бандеру
Колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, як надолужував згаяне на шкільних уроках історії.
– Бандера – український герой?
– Так.
– Ти говорив, що в тебе було інше розуміння цієї постаті.
– Раніше, так.
Сидорчук здивував заявою про Бандеру
– Воно змінилося?
– Так.
– Ти щось почитав чи з кимось поспілкувався?
– Поспілкувався з нашими ультрас (йдеться про фанатів Динамо – прим.) та трохи почитав його біографію, – сказав Сидорчук в ефірі YouTube-каналу Зе Інтерв'юер.
Нагадаємо, Сергій Сидорчук починав футбольну кар'єру в рідному Запоріжжі у складі Металурга. Після цього хавбек перебрався в Динамо, де провів 10 років і був капітаном. Минулого літа футболіст перейшов у бельгійський Вестерло.
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