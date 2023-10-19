– Бандера – український герой?

– Так.

– Ти говорив, що в тебе було інше розуміння цієї постаті.

– Раніше, так.

Сидорчук здивував заявою про Бандеру

– Воно змінилося?

– Так.

– Ти щось почитав чи з кимось поспілкувався?

– Поспілкувався з нашими ультрас (йдеться про фанатів Динамо – прим.) та трохи почитав його біографію, – сказав Сидорчук в ефірі YouTube-каналу Зе Інтерв'юер.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук починав футбольну кар'єру в рідному Запоріжжі у складі Металурга. Після цього хавбек перебрався в Динамо, де провів 10 років і був капітаном. Минулого літа футболіст перейшов у бельгійський Вестерло.

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