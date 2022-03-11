Україна отримує підтримку зі всього світу. Окремі вболівальники навіть вирішують допомогти нищити окупанта зброєю.

Деякі найвідданіші прихильники Брондбю прибули в Україну допомагати нашим захисникам у боротьбі з російськими окупантами, стверджує BuckarooBanzai.

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Відповідне фото з'явилось у Twitter. Ультрас клубу з Копенгагена не могли змиритись з ганебним наступом путінських військ. Зараз вони перебувають у Києві зі зброєю і готові боронити Україну.

Нагадаємо, сьогодні вже 16-та доба російського вторгнення в нашу країну. Окупанти зазнають небачених втрат особового складу й техніки, їхні "грандіозні" плани провалюються.

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