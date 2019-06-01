Ульрайх вперше викликаний в збірну Німеччини – дебютанту 30 років

Голкіпер Баварії Свен Ульрайх приєднався до національної команди на найближчі матчі відбору на Євро-2020.

Заявка Німеччини зазнала незначних коректувань за кілька днів до відновлення кваліфікацій, інформує твіттер команди.

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30-річний Ульрайх замінить у складі збірної Бернда Лєно, який зазнав травми і не зможе допомогти партнерам у червневих матчах. У сезоні 2018/19 Свен зіграв в дев'яти матчах Бундесліги, в яких пропустив вісім м'ячів. Ще тричі він заміняв Мануеля Нойєра в Кубку Німеччини.

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8 червня "маншафт" зіграє в кваліфікації Євро-2020 з Білоруссю, а 11 червня зустрінеться з Естонією.