toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Ульрайх вперше викликаний в збірну Німеччини – дебютанту 30 років

15:36 106 Читать на русском
Ульрайх вперше викликаний в збірну Німеччини – дебютанту 30 років
Свен Ульрайх / Reuters

Голкіпер Баварії Свен Ульрайх приєднався до національної команди на найближчі матчі відбору на Євро-2020.

Заявка Німеччини зазнала незначних коректувань за кілька днів до відновлення кваліфікацій, інформує твіттер команди.

Куман оголосив заявку Нідерландів на вирішальні матчі Ліги націй

30-річний Ульрайх замінить у складі збірної Бернда Лєно, який зазнав травми і не зможе допомогти партнерам у червневих матчах. У сезоні 2018/19 Свен зіграв в дев'яти матчах Бундесліги, в яких пропустив вісім м'ячів. Ще тричі він заміняв Мануеля Нойєра в Кубку Німеччини.

Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії Паньківа

8 червня "маншафт" зіграє в кваліфікації Євро-2020 з Білоруссю, а 11 червня зустрінеться з Естонією.

blog_ava
Шевченко з прапором України, сльози Роналду і перша невдача Клоппа – якими були фінали ЛЧ між командами з однієї країни
10:00
2379
Теги
Євро-2020 Свен Ульрайх Свен Ульрайх Бернд Лєно Бернд Лєно Німеччина Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук