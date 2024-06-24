Перед фінальним туром групового етапу Євро-2024 у квартеті Е склалась унікальна ситуація: у всіх чотирьох команд по 3 бали. На жаль, збірна України поки посідає останню сходинку, яка точно не гарантує місце у плей-офф. Усе через найгіршу різницю забитих і пропущених голів.

Попереду в України поєдинок з Бельгією і навіть нічийний рахунок не гарантує команді місце в 1/8 фіналу. В паралельному матчі зійдуться Румунія і Словаччина, яким для виходу із групи буде достатньо нічиєї. До слова, у букмекерів коефіцієнт на нічию – найнижчий серед усіх можливих результатів. Про шанси на вихід України з групи, відвертість колишніх зірок збірної Румунії та можливий договірняк між суперниками "синьо-жовтих" дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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