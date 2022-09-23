"Шотландці дуже добре виглядали з м’ячем. Ми звикли, що Ірландія з Шотландією – це довгий пас, боротьба. Але шотландці з нами не діяли так, вони грали у більш європейський футбол: все через короткий і середній пас. Побудова гри в них непогана.

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Я давно не бачив, щоби шотландці так грали. Після таких матчів потрібен час, щоби відійти, проаналізувати та зрозуміти, що сталося. А сталося те, що нас просто затиснули у другому таймі. Ми програли всі стандарти, нам з них забили 2 м’ячі. Під час першого пропущеного голу теж програли єдиноборство.

Єдиною світлою плямою в матчі з Шотландією був Мудрик, який старався. Мені впало у вічі, що вся гра збірної України будувалася через лівий фланг, сподіваючись на швидкість і техніку Михайла. Але шотландці про це знали і перекрили цей фланг, хоча Мудрик і Михайліченко виглядали непогано. Але виявилося не все так просто. Правий захисник шотландців не поступався швидкістю тому ж Мудрику і встигав перекривати", – сказав Вернидуб у коментарі FanDay.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла шотландцям (0:3) і опустилась на другу сходинку турнірної таблиці групи В1, пропустивши вперед своїх кривдників.

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