Голкіпер збірної України Георгій Бущан розповів про готовність "синьо-жовтих" до поєдинку з Фінляндією в рамках відбору до ЧС-2022.

"Розуміємо, що у нас є три фінали. У кожному матчі на кону золото. Готуємося тільки з думкою про перемогу. У кого буде менше помилок – той і переможе.

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Україну ніщо не лякає. Думаємо тільки про нашу гру. Зараз багато команд грають в такий футбол, тому ми звикли до цього", – поділився Бущан у коментарі Футбол News.

До слова, і Фінляндія, і Україна мають по 5 набраних очок у активі. Щоправда, фіни ще мають у запасі гру проти Франції. Поєдинок Фінляндія – Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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