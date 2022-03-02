Захисник Динамо Олександр Сирота вірить у перемогу України у боротьбі з кровожерливим путінським режимом.

"Я пишаюсь, що я українець. Єдність, гідність, віра, безстрашність та любов до своєї землі – це риси кожного з нас!

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Цю країну на коліна ніхто не поставить! Цю країну не перемогти! Це країна вільних людей!

Буде кара за розтрощені міста і села! За всіх вбитих людей! За всі скалічені долі! Слава Україні! Велика подяка тим, хто боронить нашу землю!" – написав Сирота на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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