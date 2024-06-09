Богдан Сарнавський отримав нагороду найкращого голкіпера Фортуни 1 Ліги (другий за силою дивізіон Польщі).

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Воротар Лехії відіграв у чемпіонаті 31 матч, пропустив 27 голів та 14 разів зберігав володіння "сухими". Вочевидь, 29-річному українцю допомогла велика фанатська база клубу. Найкращого визначали саме голосуванням вболівальників, але далеко не всі погодилися з перемогою Сарнавського. У соцмережах багато коментарів про "пограбування" Мацея Гостомскі. 35-річний воротар очолював автобусний футбол Гурніка (Ленчна) – 33 матчі, 24 пропущені і 17 "кліншитів".

Тим не менш, саме Лехія виграла Фортуну 1 Лігу і гарантувала собі пряме підвищення в Екстраклясу. У складі команди виступають аж 4 українців – воротар Сарнавський, хавбеки Желізко, Хлань та форвард В'юнник.

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