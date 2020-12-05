"Все-таки дух Лобановського в українському футболі досі живе. А ми навіть з грошима Газпрому для вбогого Зеніту нічого зробити не можемо. Чи не так, Максе?" – зазначив у своєму твіттері колишній тенісист Євген Кафельніков.

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"Духом Лобановського вже давним давно не пахне, але в цілому, українці грали у футбол завжди краще", – відповів Калініченко на твіт.

Трохи пізніше Максим обґрунтував свою думку: "А російський футбол кращий завдяки російським гравцям? Ну і результати які, цікаво? Цифри можу: скільки "Золотих м'ячів" у російських футболістів? Не втоміться рахувати. Ну а в цілому, це моя досить суб'єктивна думка. Мірятися величчю – це не до мене".

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