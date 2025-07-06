Товариський матч

Лехія – Мотор – 3:5

Голи: Мена, 50, Желізко, 55, Пляна, 57 – Чубак, 4, 24, Круль, 18, 60, 68

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Лехія та люблінський Мотор здійснили справжню гольову феєрію у товариському матчі. Мотор добре розпочав гру та вже до 25-ї хвилини мав перевагу у три м'ячі. Однак Лехія не мала наміру здаватися та змогла зрівняти рахунок.

На 50-й хвилині Каміло Мена відквитав один м'яч, реалізувавши пенальті. Незабаром Лехія зрівняла рахунок, спочатку Іван Желізко забив ударом здалеку, а наступній атаці Буяр Пляна відновив паритет.

Втім, попри вражаючий камбек, Лехія поступилася у поєдинку. Незадовго після гола Пляни Круль повернув перевагу Мотора, а на 68-й хвилині все той же Круль встановив остаточний рахунок матчу – 4:2.

До слова, в цьому поєдинку, крім Желізка брав участь лише один українець Лехії – воротар Богдан Сарнавський.

Нагадаємо, що Іван Желізко виступає за польський клуб з літа 2023 року. В минулому сезоні він провів 26 матчів за Лехію та забив 3 голи. Желізко є бронзовим призером чемпіонату Європи (U-21) 2023 року.

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