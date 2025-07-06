Українці взяли участь в шаленому матчі з 8 м'ячами – призер Євро оформив гол
Український півзахисник Лехії Іван Желізко відзначився забитим м'ячем у товариському матчі проти Мотора (3:5).
Товариський матч
Лехія – Мотор – 3:5
Голи: Мена, 50, Желізко, 55, Пляна, 57 – Чубак, 4, 24, Круль, 18, 60, 68
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Лехія та люблінський Мотор здійснили справжню гольову феєрію у товариському матчі. Мотор добре розпочав гру та вже до 25-ї хвилини мав перевагу у три м'ячі. Однак Лехія не мала наміру здаватися та змогла зрівняти рахунок.
На 50-й хвилині Каміло Мена відквитав один м'яч, реалізувавши пенальті. Незабаром Лехія зрівняла рахунок, спочатку Іван Желізко забив ударом здалеку, а наступній атаці Буяр Пляна відновив паритет.
Втім, попри вражаючий камбек, Лехія поступилася у поєдинку. Незадовго після гола Пляни Круль повернув перевагу Мотора, а на 68-й хвилині все той же Круль встановив остаточний рахунок матчу – 4:2.
До слова, в цьому поєдинку, крім Желізка брав участь лише один українець Лехії – воротар Богдан Сарнавський.
Нагадаємо, що Іван Желізко виступає за польський клуб з літа 2023 року. В минулому сезоні він провів 26 матчів за Лехію та забив 3 голи. Желізко є бронзовим призером чемпіонату Європи (U-21) 2023 року.
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