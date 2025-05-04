Лехія здобула важливу перемогу над Краковією (2:0) у матчі 31-го туру чемпіонату Польщі, зробивши ставку на українських виконавців.

З перших хвилин на поле вийшли Іван Желізко, Максим Хлань і Богдан В’юнник, Антон Царенко залишився на лаві, а Богдан Сарнавський не потрапив до заявки.

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Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, але після перерви гданська команда додала в активності. Уже на 49-й хвилині Максим Хлань відкрив рахунок – півзахисник вдало зіграв на добиванні.

У самому кінці зустрічі Лехія заробила пенальті, який чітко реалізував Іван Желізко – це й стало фінальним акордом матчу.

Максим Хлань і Іван Желізко провели на полі весь поєдинок, Богдан В’юнник відіграв 71 хвилину.

Варто додати, що нещодавно стало відомо про втрату Лехією ліцензії на участь в Екстраклясі. Команда наразі посідає 14-ту позицію в таблиці.

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