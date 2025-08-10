Чикаго Файр – Лос-Анджелес – 2:2

Голи: Теран, 11, Бамба, 70 – Холлінгсхед, 19, Буанга, 81 (пенальті)

Монреаль – Атланта Юнайтед – 1:1

Голи: Сілі, 40 – Міранчук, 87

Остін – Х'юстон Динамо – 2:2

Голи: Санчес, 31, Гільєрме Біро, 41 – Мак Глінн, 80 (пенальті), 89

Інтер Маямі без Мессі вийшов у чвертьфінал Кубка ліг завдяки 1+2 Суареса (ВІДЕО)

Хин-Мін Сон у своєму дебютному матчі допоміг Лос-Анджелесу врятувати нічию проти Чикаго Файр, заробивши пенальті наприкінці поєдинку. Гра завершилась з рахунком 2:2, а українець Артем Смоляков з'явився на полі на 74-й хвилині.

Геннадій Синчук разом із Монреалем були близькі до перемоги над Атлантою, але все зіпсував росіянин – Олексій Мірчанчук зрівняв рахунок на 87-й хвилині матчу, зафіксувавши фінальний рахунок 1:1. Синчук провів на полі 62 хвилини, після чого був замінений.

Остін Олександра Сватка також втратив перемогу над Х'юстон Динамо. Команда українця вела в рахунку 2:0 до 80-ї хвилини, але дубль Мак Глінна подарував нічию виїзній команді. Сваток провів повний матч, проте не врятував команду від двох пропущених голів.