Сон допоміг врятуватися Лос-Анджлесу Смолякова, росіянин вкрав перемогу в Синчука, нічия Сватка – українці в МЛС
Відбулися чергові матчі МЛС. Результати ігор команд українських легіонерів – у цій новині на "Футбол 24".
Чикаго Файр – Лос-Анджелес – 2:2
Голи: Теран, 11, Бамба, 70 – Холлінгсхед, 19, Буанга, 81 (пенальті)
Монреаль – Атланта Юнайтед – 1:1
Голи: Сілі, 40 – Міранчук, 87
Остін – Х'юстон Динамо – 2:2
Голи: Санчес, 31, Гільєрме Біро, 41 – Мак Глінн, 80 (пенальті), 89
Хин-Мін Сон у своєму дебютному матчі допоміг Лос-Анджелесу врятувати нічию проти Чикаго Файр, заробивши пенальті наприкінці поєдинку. Гра завершилась з рахунком 2:2, а українець Артем Смоляков з'явився на полі на 74-й хвилині.
Геннадій Синчук разом із Монреалем були близькі до перемоги над Атлантою, але все зіпсував росіянин – Олексій Мірчанчук зрівняв рахунок на 87-й хвилині матчу, зафіксувавши фінальний рахунок 1:1. Синчук провів на полі 62 хвилини, після чого був замінений.
Остін Олександра Сватка також втратив перемогу над Х'юстон Динамо. Команда українця вела в рахунку 2:0 до 80-ї хвилини, але дубль Мак Глінна подарував нічию виїзній команді. Сваток провів повний матч, проте не врятував команду від двох пропущених голів.